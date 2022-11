Lazio | Lotito non molla sullo stadio Flaminio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022)nonl’ipotesiper i biancocelesti, nonostante le difficoltà del progetto. La situazionesembrerebbe non avere alcuna intenzione dire l’ipotesi. Ma qual è il piano del presidente della? Come riportato da Il Tempo, il progetto va presentato entro fine mese, ma vanno tenute in conto le difficoltà strutturali, come copertura, parcheggio e posti sugli spalti. Il pressing del Comune sarebbe sempre più forte, ma occorre tenere conto anche dei vincoli progettuali, su cui la famiglia Nervi pare non voler transigere. «Passano i giorni e non succede nulla, anzi, l’impianto si degrada sempre di più. Siamo delusi,abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere. ...