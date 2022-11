Inter - Skriniar | prove di rinnovo più vicine | la firma entro il 13?

Rinnovo -, c'è la deadline dell': si chiude nel weekend Di sicuro 'entro il 13 novembre', la scadenza certificata dall'ad nerazzurro Beppe Marotta, nel pre - gara di Monaco di Baviera, 'per una ...L'ha prima delle priorità temporali davanti a quella dell'ex Milan come quella di, Darmian, Dzeko e D'Ambrosio. Poi parlerà con Hakan con la forte intenzione di proseguire insieme ...Rinnovo-Skriniar, c’è la deadline dell’Inter: si chiude nel weekend Di sicuro «entro il 13 novembre», la scadenza certificata dall’ad nerazzurro Beppe ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...