Fiori d' autunno | i consigli per un terrazzo colorato tutto l' anno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dal ciclamino all'ortensia passando per l'ortensia: id'di cui non possiamo fare a meno e i trucchi per prendercene cura L'arrivo dell'scoraggia i 'pollici neri', vale a dire chi ha un pessimo rapporto con le piante e, con le temperature che si abbassano, gettano la spugna e rinunciano a un(o un balcone) curato. Non tutti s, però, che bastano davvero piccoli trucchi e accorgimenti per godere dello spettacolo che la natura ci regala, anche nella stagione delle piogge.d'dai colori sgargianti capaci di rallegrarci anche se fuori fa buio già alle 17.d': non solo ciclamino Tra iautunnali più popolari c'è certamente il ciclamino. Dai petali rosa, rossi ...