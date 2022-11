Barcellona | conferme sul sostituto di Xavi

TUTTO mercato WEB

1 Se il Napoli cerca ulteriorinella sfida di cartello sul campo del Liverpool, anche per l'Inter di Simone Inzaghi quella ... dopo aver eliminato dalla competizione il, il tecnico ...... tuttavia al momento non ci sonosu specifiche trattative. Certo è che negli ultimi mesi ... lo yacht 'My Solaris', di 140 metri, ha abbandonato il porto dil'8 marzo scorso. Si ... Conferme dalla Spagna: il Barcellona vuole Jorginho. Ma molto dipenderà da De Jong Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Diretta Viktoria Plzen Barcellona streaming video tv oggi 1 novembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, Champions League.