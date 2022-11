Aperti i casting de L’Isola dei Famosi 2023 | spoiler su una possibile naufraga

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si sta iniziando a lavorare alla prossima edizione dedei. Il noto reality show di Canale 5 è stato più che confermato e tornerà in onda, in prima serata, a partire dalla prossima primavera. Non si sa esattamente la data di partenza ma, presumibilmente, si attenderà la finale del Grande Fratello Vip 7 per poi partire con quest’altro reality. Intanto sono già iniziati i provini dei personaggi noti che vorrebbero sbarcare in Honduras.dei, Ilary Blasi pronta a tornare in onda Dopo le tantissime polemiche e indiscrezioni, ormai è certo che rivedremo Ilary Blasi al timone dedei. Inizialmente si diceva che la conduttrice volesse prendersi un anno di pausa dalla tv dopo gli ultimi avvenimenti. Eppure, come ha confermato di recente il ...