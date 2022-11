Ucciso il rapper Takeoff dei Migos a colpi di pistola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Il, uno dei componenti del gruppo hip hop, è statoa Houston, in Texas. Secondo quanto riportato da TMZ e ripreso da The Guardian, il 28enne, il cui vero nome è Kirshnik Khari Ball, sarebbe stato raggiunto dad’arma da fuoco durante la notte di Halloween, intorno alle 2:30. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul posto. Il sito Tmz, che è anche entrato in possesso di un video dell’incidente, ha riferito di una sparatoria scoppiata in seguito a un alterco durante la quale un proiettile ha raggiunto ilalla testa. Secondo fonti di polizia, altre due persone sono rimaste ferite dad’arma da fuoco e portate in ospedale su veicoli privati. Le loro condizioni non sono note. Isono un ...