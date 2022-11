Santa Marinella | Tidei e Abbatiello “in pressing” sull’Ater

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 novembre 2022)– “Grazie alla nostra costanza e al nostrosi è arrivati al raggiungimento di un traguardo che mai nessuna amministrazione comunale diera riuscita nemmeno solo a ipotizzare non avendo mai perseguito una politica per la casa e per le necessita delle fasce sociali più deboli” – a parlare è il sindaco diPietro. “Se l’epilogo sarà quello auspicato la vicenda Ater potrà concludersi nel migliore dei modi e tra pochi giorni, probabilmente già dalla prossima settimana potrà cominciare la consegna degli alloggi di via Elcetina ai richiedenti in graduatoria che ne hanno diritto. Mercoledì effettueremo un nuovo sopralluogo e se l’Ater come ha assicurato stipulerà con la ...