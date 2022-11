(Di martedì 1 novembre 2022) Iniziativa online. Il prossimo 4 novembre, Bergamo inaugura il nuovo restaurodei. L’Isrec (Istituto Bergamasco per laResistenza e dell’età contemporanea) pubblica su Facebook una serie dia puntate che ripercorrono ladel monumento.

L'Eco di Bergamo

... con unsu Instagram : 'Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!'. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il retroscena hot: 'Abbiamo fatto sessocamerini di un programma tv' Gustavo ...Gli interessati possono ottenere le informazioni direttamente daldel forum sul sito di ... Cosa ne pensi della Realtà Aumentata Raccontaci la tua opinionecommenti qui sotto. Nei post dell'Isrec la storia della «Torre dei Caduti» dalla costruzione a oggi Per Tecnocasa la forte domanda e la bassa offerta hanno contribuito a rivalutare località meno di tendenza. Qui si compra con budget contenuto grazie alle quotazioni accessibili ...Iniziativa online. Il prossimo 4 novembre, Bergamo inaugura il nuovo restauro della Torre dei Caduti. L’Isrec (Istituto Bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea) pubblica su ...