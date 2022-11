Leon è super | Perugia si riprende la Supercoppa

(Di martedì 1 novembre 2022) Torna alacoppa italiana. C'è voluto il tie break per piegare in finale una Civitanova coriacea e in crescita.

Torna a Perugia la Supercoppa italiana. C'è voluto il tie break per piegare in finale una Civitanova coriacea e in crescita.... FORMULA E REGOLAMENTO SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA PARTITA -... Primo allungo Civitanova sul 18 - 15 ma altra parità firmatasul 19 - 19, break dei cucinieri sul 23 - ...(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - La Sir Safety Susa Perugia ha vinto la Supercoppa italiana di pallavolo maschile. I bianconeri di coach Andrea Anastasi si sono imposti nella lunghissima finale giocata al P ...Miriam Leone al centro del ciclone. Negli ultimi giorni l'ex Miss Italia aveva lanciato un messaggio di body positivity sui social che non è stato gradito da alcuni ...