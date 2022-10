Ue – De Meo | Prevedere solo imballaggi a rendere è un rischio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) RiformaUe, De Meo (FI – PPE): “si rischia ritorno al passato” – «Non è per niente rassicurante – dichiara l’eurodeputato Salvatore De Meo (nella foto) – la bozza di testo del Regolamento che la Commissione europea dovrebbe presentare il prossimo 30 novembre riguardante la disciplina della produzione diche, per come è concepita, rischia di danneggiare numerose filiere strategiche del tessuto economico italiano ed europeo. «In sintesi – continua l’on. De Meo – la Riforma, spinta da un’impostazione fortemente ideologica, mira ad agevolareil riutilizzo degli, escludendo di fatto tutti quelli riciclati, nei quali l’Italia è leader in Europa e sui quali sono destinate anche molte ...