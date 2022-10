TS – Verona-Roma | Bocchetti e i complimenti di Mourinho | Fanno piacere | ma…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-31 23:18:10 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:– Ilesce ancora sconfitto in campionato. Questa volta è la, a fare lo sgambetto agli scaligeri, vincendo (3-1). Nel post partita, il tecnico dei gialloblù Salvatorenon nasconde il suo rammarico ai microfoni di Dazn. “Idi, ma avrei preferito avere qualche punto in più. Ora dobbiamo dimenticare la partita, guardare avanti e pensare al Monza. Anche nelle altre due sfide avevamo fatto una grande prestazione. Abbiamo dato tutto, la prestazione c’è stata, peccato per alcuni episodi che non hanno indirizzato la partita nei nostri confronti. Credo che non meritiamo questa classifica, ma abbiamo visto che anche in ...