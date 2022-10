Programma Gol Lombardia | i percorsi e le skills

(Di lunedì 31 ottobre 2022) IlGOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori è un percorso di accompagnamento al reinserimento di persone uscite dal mondo del lavoro. Ogni Regione ha declinato, in base alle proprie specifiche esigenze occupazionali, le misure e gli obiettivi deispecifici. IlGOLè entrato nella sua fase attuativa lo scorso 6 giugno. Da quella data è possibile accedere al, scegliere l’operatore e individuare il percorso. La Garanzia Occupabilità dei Lavoratori infunziona a sportello, fino ad esaurimento dei fondi e, comunque, non oltre il 31 dicembre di quest’anno. Nello specifico, GOL si rivolge a: Disoccupati Percettori di Naspi Beneficiari del Reddito di cittadinanza Lavoratori in cassa integrazione straordinaria Per ognuno di ...

