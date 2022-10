Memo Remigi | Sono distrutto | è un provvedimento ingiusto

LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION WANDA NARA - ICARDI Jessica Morlacchi risponde agli haters dopo l'allontamento dida 'Oggi è un altro giorno': 'Le mani dovete ..., la palpatina incriminata IL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN 'Verissimo', gli ospiti di domenica 30 ottobre AL "GRANDE FRATELLO VIP" Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, vicinanze pericolose ...Jessica Morlacchi rompe il silenzio sul caso molestie in Rai. L’ex leader dei Gazosa, palpeggiata in diretta tv da Memo Remigi, ha scritto in un lungo post su Instagram che cosa ha vissuto in quei ...Il caso Remigi-Morlacchi prosegue. Il cantautore ha dato mandato agli avvocati e spiega: “Alla mia età è difficile superare questo stato d’animo” ...