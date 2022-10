Ucraina | ' oggi nessuna nave con grano in partenza da Mar Nero'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nessun movimenti di merci per il trasporto diucraino nel Marè stato autorizzato per, ha annunciato il Centro di coordinamento congiunto (Jcc) responsabile della supervisione dell'...

E si è lasciato andare a uno sfogo che ha riguardato anche il conflitto in corso tra Russia e, che lo ha costretto ad abbandonare lo Shakhtar Donetsk. 'Sono molto feliceper il mio staff,......movimenti di merci per il trasporto di grano ucraino nel Mar Nero è stato autorizzato per, ha ... Il Centro, che riunisce a Istanbul i delegati di Russia,, Turchia e Onu, ha dichiarato di ...La Russia sembra non riuscire a guadagnare terreno nella guerra con l'Ucraina e ha quindi raddoppiato le sue azioni di attacco. Al momento sono i droni l'arma scelta da Putin per mettere sotto scacco ...L’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha scritto su Twitter: “La decisione della Russia di sospendere la partecipazione all’accordo sul Mar Nero mette a rischio la principale via di esportazione ...