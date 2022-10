Sintesi e gol di Inter-Sampdoria 3-0 | della 12° giornata di Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 ottobre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 29/10/alle 23:02 est La squadra ‘nerazzurra’ sale al quinto posto in classifica dopo aver battuto la Samp (3-0) Con questo risultato la squadra lombarda ha incatenato quattro vittorie consecutive in campionato Tempi felici a Milano. Dopo essersi assicurata il passaggio agli ottavi di Champions League, l’ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva inA contro il Sassuolo grazie ai gol di De Vryj, Barella Y Cintura. Con questo nuovo trionfo, gli allievi di Inzaghi vengono catapultati in quinta posizione in classifica. INT SAM FORMAZIONIOnana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Acerbi, 69?); Dumfries (Bellanova, 79?), Barella, Calhanoglu (Asllani, 84?), Mkhitaryan, Dimarco; ...

Di seguito il video degli highlights del match : VIDEO HIGHLIGHTS INTER - SAMPDORIA 3 - 0 INTER - SAMPDORIA 1 - 0: IL GOL DI STEFAN DE VRIJ L'Inter non si ferma più, anche in campionato la squadra di Inzaghi mostra una grande sicurezza, battendo 3 a 0 la Sampdoria dell'ex Stankovic. I nerazzurri vanno in vantaggio al 21' con il difensore ...