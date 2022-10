Sinner-Huesler | ATP Parigi-Bercy 2022 | a che ora inizia | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo l’eliminazione ai quarti di finale dell’ATP di Viennaper mano di Daniil Medvedev, torna in campo Jannik: innella giornata di domani, lunedì 31 ottobre, per l’altoatesino l’esordio all’ATP di. Dall’altro lato del campo, come avversario, ci sarà lo svizzero Marc-Andrea. Sarà il quarto match indalle ore 11:00 sul Campo Centrale; prima di, si affronteranno Kecmanovic e Norrie, Fritz e Davidovich Fokina e Molcan e Gasquet. L’azzurro parte favorito alla vigilia: sarà importante scendere in campo subito con il piglio giusto per evitare sorprese. Tennis, Jannik: “Voglio fare bene a ...

Jannik, battuto da Daniil Medvedev a Vienna e definitivamnte fuori dalla corsa per le Finals, esordirà invece contro Marc - Andrea, recente campione del '250' di Sofia, sul Campo ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domani (lunedì 31 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come quarto match di giornata sul Court Central dalle ...È stato pubblicato il programma di lunedì 31 ottobre per quanto concerne il Masters 1000 di Parigi-Bercy: esordio per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, scende in campo anche il qualificato Lorenzo Sone ...Tutta l'Italia in campo nel day-1: ci sono Sinner, Musetti e Sonego. Si ferma Fognini, battuto nell'ultimo turno di quali dal numero 315 del mondo ...