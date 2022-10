Auger Aliassime-Rune oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Basilea 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Felixsfiderà Holgernelladell’Atp 500 di. I due giocatori più in forma del circuito si contendono il titolo del torneo elvetico. Il canadese è giunto ormai a dodici vittorie consecutive e andrà a caccia del terzo titolo ATP in altrettante settimane dopo quelli a Firenze e Anversa. Il classe ’03 danese è invece a nove successi di fila e proverà invece a fare il bis dopo aver trionfato a Stoccolma. Uno dei due, ovviamente, vedrà interrompersi la propria striscia vincente.con una vittoria metterebbe un’ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals, mentregià così è sicuro di entrare per la prima volta nei top 20 del ranking mondiale. Non ci sono precedenti tra i due ...