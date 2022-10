Questi pensionati INPS troveranno 2400€ in più a fine anno

Basterebberodue dati a esprimere il disagio sociale degli italiani, ma non è tutto. Le ... Una situazione ancor più grave per, precari, giovani autonomi, disoccupati'. Per l'Ufficio ......i cantieri per le asfaltature delle vie di Bareggio si sono fermati per la presenza di... "Qualcuno, ingiorni, mi ha chiesto il motivo per il quale i lavori si fossero fermati - ha ...I kit robotici Mindstorms di Lego sono sul mercato dal 1998, nati da una collaborazione tra Lego e il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ora, Lego ha annunciato che interromperà la serie Min ...Un meccanismo per incentivare la permanenza al lavoro degli over 63, con un sistema di sgravi contributivi a favore del lavoratore, così da indurlo ad andare in pensione più tardi. E poi l’introduzion ...