Leclerc va in testacoda e finisce a muro nelle Libere 2

Errore diche perde la sua Ferrari, va ine sbatte col posteriore in curva 8, bandiera rossa e sessione finita per il monegasco. ...Quando poi siamo passati alle prove in configurazione gara, sono finito ine la mia sessione e terminata lì. Non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend dall'incidente, e sono ...Venerdì tutt'altro che entusiasmante per Charles Leclerc, che nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è andato a sbattere dopo appena mezz'ora distruggendo il post ...Charles Leclerc ha chiuso contro le barriere la seconda sessione di libere in Messico, dopo aver ben impressionato nella prima: "Non è stato certo il migliore dei venerdi dal momento che non abbiamo c ...