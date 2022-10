Inter | ucciso in un agguato lo storico capo ultras Vittorio Boiocchi | Curva Nord in silenzio

(Di sabato 29 ottobre 2022)a Milano lodell’, di anni 70, vittima di unsotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale San Carlo, dove però è deceduto subito dopo essere arrivato. Sull’omidicio indaga la squadra mobile della Polizia, mentre la tifoseria nerazzurra della, presente a San Siro per-Sampdoria, una volta appresa la drammatica notizia ha stabilito di ritirare gli striscioni e restare inin segno di lutto. SportFace.

Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo della Curva Nord (il tifo organizzato dell') è rimastoquesta sera dopo un agguato sotto casa a colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre colpi - al torace e al collo - mentre si trovava in via Fratelli ...Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell', 69 anni, è statodopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in prima serata a Figino, periferia Ovest di Milan. Boiocchi, pluripregiudicato, con 26 anni di carcere ...Il capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi è morto in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Figino. L'uomo, 60 anni, stava rientrando a casa quando è stato colpito da quattro o cinque colpi al col ...