Giulia Salemi | “Il web mi ha permesso di comprare casa GF Vip? Lo conosco bene”

(Di sabato 29 ottobre 2022) La influencer si è raccontata nel corso di una intervista in cui ha ripercorso le varie tappe televisive e non solo: parlaDopo due esperienze da concorrente,è tornata al GFcon l’insolito ruolo da regina dei social. La influencer e conduttrice ha ripercorso la propria carriera, fin qui ricca di soddisfazioni e questo anche grazie al programma di Canale Cinque, che le ha garantito una visibilità importante e le ha spalancato porte particolarmente interessanti. Intervistata da TVBlog.it, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è raccontata a cuore aperto, rivelando quanto questa sua terza volta nel reality di Canale Cinque sia importante proprio perché differente rispetto al passato: “Quest’anno in studio faccio già altro perché porto il sentiment social e non sono dunque ...

