Giampiero Mughini | Ballando 29 ottobre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nella quarta puntata dicon le Stelledi stasera, 22, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal giornalista e opinionistae dalla già nota ballerina Veera Kinnunen. La coppia ha ballato un Boogie sulle note del brano Azzurro di Adriano Celentano.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Ha ballato un po’ più della settimana scorsa. L’impegno ce lo mette tutto, non c’è che dire, anche se il risultato non è dei migliori. Per la coppia un totale di 26 punti, con un 10 di ...