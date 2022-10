F1 | primo test a Silverstone in Aston Martin per Zak O’Sullivan

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Uncon in F1 è stato effettuato negli scorsi giorni da parte di Zak. L’inglese ha girato conin quel didopo aver vinto il premio di 200.000 sterline per aver impressionato nel 2021 nel GB3 Championship. Dopo il debutto nel Ginetta Junior Championships ed aver dato spettacolo nella F4 britannica, il 2021 è stato un campionato da incorniciare per il 17enne che nel 2022 ha gareggiato full-time in FIA F3 con Carlin grazie a dei discreti risultati. Il nativo di Cheltenham ha riportato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Guidare una monoposto del genere è completamente differente rispetto ad una vettura di FIA F3. Ho capito la macchina nei vari giri che ho fatto, la frenata è qualcosa di unico. Riesci a fare la differenza, sono ...