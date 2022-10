Dionisi | «Non è facile parlare di una partita persa 4-0 dove hai creato tanto…»

(Di sabato 29 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessioha parlato ai microfoni di Dazn dopo il k.o. contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:– «Non èdi una4-0haitante occasioni, non abbiamo meritato di finire in dieci e c’è stato un gioco di gialli diverso. Volevamo finire almeno in undici, peccato perché nel primo tempo avevamo avuto occasioni per tornare in. Su un errore individuale poi abbiamo mandato Osimhen per il 4-0, giocare alla fine in dieci rischia di condizionare anche la prossima. Siamo stati più bravi con la palla che senza, dall’altra parte però avevamo il Napoli che è una squadra che realizza con grande facilità». MANCANZA DI CATTIVERIA ...

Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Alessio, dopo il ko al Maradona. "meritavamo - spiega sull'espulsione di Laurientè nel finale - di finire in dieci, mi dispiace, volevamo finire in 11.mancano le occasioni per i neroverdi ma i giocatori di, complici anche le parate di Meret, sprecano troppo e restano fermi al nono posto in classifica a quota 15. Il Napoli mette subito l'.... Alessio Dionisi mastica amaro dopo il ko del Sassuolo a Napoli: “Volevamo finire almeno in undici, peccato perché nel primo tempo avevamo avuto occasioni per tornare in partita – ha detto ai ...Napoli, 29 ott. - (Adnkronos) - "Non è facile parlare di una partita persa 4-0 dove comunque abbiamo creato tante occasioni, peccato avere concluso il match in dieci, c'è stato un gioco di gialli dive ...