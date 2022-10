Covid | via libera Mef alla sospensione delle multe a non vaccinati

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero dell'economia efinanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di ...

La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale- 19. 29 ottobre 2022... quindi, aumentando le difficoltà per l'azienda diPrenestina . Lo rivelano i dati diffusi nel ... Ma se nel 2018 e nel 2019 (gli ultimi due anni prima della pandemia da) quella soglia era ...Ansa Addio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid: la 'conta giornaliera' diventerà un report settimanale. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che «a 6 mesi ...Multe ai No vax, arriva lo stop. Il ministero dell'economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ...