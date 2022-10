Brasile | Bolsonaro in difficoltà contro Lula nei sondaggi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il presidente in carica del, Jair, è dietronei. Il primo ministro se la prende con iMancano solo ventiquattro ore, ma il clima è in fermento continuo. Le elezioni presidenziali insono alle porte, e il dibattito si fa sempre più rovente. Il candidato della sinistra, Luiz Inacio ‘’ da Silva, continua a essere favorito sul presidente uscente, Jair. Irealizzati nel Paese da diverse società di ricerca mostrano un vantaggio tra lo 0,4 e l’8 per cento dell’ex sindacalista sull’ex capitano dell’esercito. La strategia comunicativa di, però, potrebbe aver manomesso in modo sorprendente le ricerche sui risultati. Lo scarto nelle urne si è ...

Domani sarà il giorno più lungo del, da molti anni a questa parte, con l'ultima tappa dello scontro frontale tra l'ex presidente ... e l'ultradestra del presidente uscente Jair. A ...La sfida al ballottaggio tra Lula edi domenica 30 ottobre non riguarda solo ilma il mondo intero, perché in gioco ci sono il futuro e la sopravvivenza stessa dell'Amazzonia, che negli ultimi anni conè ...In questa edizione: L'inflazione vola, pressing sul governo, Telefonata Roma-Kiev: giovedì Meloni in Ue, Bombe su Nikopol, Ucraina in blackout, Usa, aggredito marito di Nancy Pelosi: sta bene, Brasile ...Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva si sono affrontati in un dibattito finale in televisione prima del ...