X Factor 2022 | Sky e streaming NOW Nel primo live eliminato Matteo Siffredi | ospiti Elisa e Dardust

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Musica pop ad alto volume, scenografia con vorticosi mix di colori, ballerini energici ma soprattutto Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi in grandissima forma e scatenati, anche nei commenti al tavolo: è iniziato Xcon la lunga sfilata dei 12 artisti selezionati nella prima fase e...

Ieri la coppia ha partecipato alla puntata di Xe hanno pubblicato tantissime foto tra cui questa che sembra confermare un'altra gravidanza dell'ex corteggiatrice. Beatrice sembra essere ...OMINI 7 Se Xdovesse mai servire per attirare l'attenzione di un pubblico, più quello che commenta sui social che quello che in effetti guarda il programma, stando all'auditel, allora gli ...Musica pop ad alto volume, scenografia con vorticosi mix di colori, ballerini energici ma soprattutto Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, ...È iniziato, ieri, ufficialmente X Factor 2022 con la lunga sfilata dei 12 artisti selezionati nella prima fase e ora arrivati sul palco del Teatro Repower di Milano per il Live Show. Una serata ...