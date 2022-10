Memo Remigi | la difesa di Sgarbi | ” Può fare causa all’azienda | specie se lei non dichiara di essere stata molestata”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Se lei non denuncia, lo devono riammettere” questo è il commento del critico e storico dell’arte, Vittorio, circa la recente vicenda della presunta molestia (a danno di Jessica Morlacchi), in diretta televisiva, da parte di. Sul magazine MOW (mowmag.com) Vittorioillustra, a riguardo dell’esclusione del cantante dalla trasmissione dell’emittente nazionale, che: “La Rai non doveva cacciarlo. Lui puòse lei nondimole.” E sulle pagine della telifestyle di AM Network, aggiunge la propria personale analisi dei fatti: “quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell’età ...