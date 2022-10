Juve | Allegri ne perde due per il Lecce | “Non ci saranno”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lantus torna in campo dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League ai gironi. La batosta potrebbe farsi sentire: era dal 2013/14 che non accadeva ai bianconeri. Nella gara di Serie A, che si giocherà domani alle 18, ci sarà ila vedersela con la Vecchia Signora. Alla vigilia del match Massimilianoha parlato in conferenza stampa, nella quale ha annunciato due importanti assenze. La conferenza stampa diSu Vlahovic e le assenze – “Oltre agli infortunati di lunga data, non ciVlahovic e Locatelli. Vlahovic non ha recuperato dal problema di Lisbona e Locatelli per motivi personali. Abbiamo giocatori sufficienti per fare una partita importante, dobbiamo reagire dopo la Champions. Dobbiamo portarci dietro la rabbia dell’eliminazione per tutta la ...

"Locatelli e Vlahovic out col Lecce. Chiesa e Pogba Se va bene torneranno col Verona - così l'allenatore dellaMaxalla vigilia della gara col Lecce al Via del Mare - . Abbiamo comunque giocatori sufficienti per giocare una partita importante. I giovani Non posso stravolgere tutto per una partita"...Commenta per primo Alla vigilia di Lecce - Juventus e dopo l'eliminazione in Champions, arriva la conferenza stampa di Max. REAZIONE - 'A disposizione all'ultimo momento Vlahovic non ha recuperato per il dolore all'adduttore. E mancherà anche Locatelli per motivi personali. Abbiamo giocatori a sufficienza per ...La rabbia bisogna portarsela dentro non solo domani ma per tutto il campionato”. Massimiliano Allegri prova a scuotere la Juve alla vigilia della gara di Lecce. Mancheranno Vlahovic (“non ha ...al Juventus si rituffa sul campionato con la necessità di ridurre le distanze dalle prime posizioni e di rimettersi definitivamente in carreggiata dopo qualche passo falso di troppo. Massimiliano ...