Dampyr | la recensione | Nascita di un eroe

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ladi, il film tratto dall'omonimo fumetto Bonelli in corso dal 2000, primo passo dell'universo cinematografico della casa editrice italiana. Noi c'eravamo. Non può che iniziare da un ricordo ladi, da quell'evento in cui a Lucca Comics di qualche anno fa sono stati svelati i poster dei personaggi del film targato Bonelli, tratto dal fumetto creato nel 2000 da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. C'eravamo e fa effetto vedere finalmente il film arrivare nelle sale e sfruttare il lancio, ancora una volta, di Lucca Comics & Games, dopo tre anni e un mondo che in qualche modo è cambiato: un cerchio che si chiude e fa da perfetta cornice per un progetto che parte con l'intenzione di …