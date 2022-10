La Gazzetta del Mezzogiorno

L'Ufficio addetto, se non conosce i, si informa e lo deve fare per tempo; 3. Ogni eventuale difformità può essere conguagliata dalla stessa Azienda o con le rituali procedure fiscali a cui ......FP Reggio Calabria ha proclamato lo stato di agitazione per il mancato pagamento del bonus... L'Ufficio addetto, se non conosce i, si informa e lo deve fare per tempo; Ogni eventuale ... Covid, parametri e ricoveri in terapia intensiva in calo ROMA (ITALPRESS) – Cala l’incidenza settimanale a livello nazionale del Covid-19: 374 ogni 100.000 abitanti (20-26 ottobre) rispetto a ...ASCOLI - Sono 1.072 in meno rispetto all’anno precedente, sul territorio provinciale, le persone che continueranno a beneficiare del reddito di cittadinanza. E traducendo l’impatto ...