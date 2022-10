CORSPORT – Napoli sete di vittorie implacabile | il segreto di Luciano Spalletti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildiè primo in Serie A ed in Champions con il miglior attacco in entrambe le competizioni e brilla per mentalità. La squadra azzurra ne ha dato l’ennesima dimostrazione durante la sfida con i Rangers.ha fatto ampio turnover dando spazio a chi aveva giocato di meno, tra cui anche Ostigard che fino alla partita di Champions aveva giocato circa 90 minuti. Eppure tutti sono entrati in campo con la stessa cattiveria agonistica e determinazione. Anche chi è entrato nel secondo tempo come Gaetano, Zerbin e Zanoli hanno dato il loro grande contributo. Secondo Corriere dello Sport è qui che si vede la mano dell’allenatore, che ha saputo dare la giusta mentalità.ha voluto ringraziare i suoi giocatori, soprattutto quelli che giocano di meno, perché danno sempre e comunque il ...

Perché sul gruppo la mano di Spalletti è evidente. "Sono evidenti la mano, il cuore e l'anima del signor Luciano. Tattica e tecnica, certo, ma anche personalità, sacrificio, professionalità e ...' Il Napoli-2, con sei volti nuovi rispetto all'Olimpico di Roma, è il parente strettissimo del Napoli-1 e non certo un surrogato, è la derivazione plastica di quell'idea che Luciano Spalletti...