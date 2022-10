Svelati i piani di Metacade Scopri perché potrebbe trattarsi della prossima rivoluzione nel mondo delle criptovalute

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Uno degli ultimi token a entrare nella scena del metaverso fa parte di un progetto di gaming play-to-earn chiamato. Si tratta di una piattaforma che punta a essere l’hub principale per tutto ciò che riguarda il Web3, avente come principio fondamentale quello di porre la community al primo posto. Alcuni hanno ipotizzato che quella in questione possa diventare unamigliori nuove piattaforme del metaverso a fine 2022 e, in questo articolo, ci inoltreremo nelle motivazioni per cuiessere un’ottima opportunità di investimento per gli appassionati di. Cos’è il Play2Earn? Ma prima di cominciare,amo che cos’è il Play2Earn edovrebbe interessarti. Un gioco Play2Earn consente al giocatore di guadagnare ‘asset in-game’ ...