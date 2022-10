Gli sforzi dei governi per limitare il riscaldamento globale non sono credibili

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una stanza scura, lugubre e inquinata da una grossa nube di fumo, da cui però possiamo fuggire raggiungendo una finestra. Dall’altra parte scorgiamo un altro universo: una pala eolica, fiori, farfalle, natura, acqua, vita. Il problema, però, è che questa finestra si sta rapidamente chiudendo. E la scala da usare per arrivarci è rotta, perde pezzi. Quella appena descritta è l’illustrazione che le Nazioni unite hanno scelto di usare come copertina della tredicesima edizione dell’Emissions gap report, da cui emergono pessime notizie. Nulla di particolarmente inaspettato e non in linea con gli studi precedenti, ma leggere certi numeri nero su bianco è sempre utile per avere il reale polso della situazione. Credits: OnuL’Onu ha certificato che siamo lontanissimi dal raggiungimento dell’obiettivo dell’accordo di Parigi di contenere il...