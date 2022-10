GF Vip 7 | Daniele Dal Moro è una furia contro Elenoire | “Hai stracciato il ca**o!”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il clima si è fatto a dir poco incandescente traFerruzzi eDal. La prima, infatti, contesta all’ex tronista di Uomini e Donne si averla illusa con abbracci e carezze, facendole credere in un interesse che in realtà non prova. Ha cominciato quindi a trattarlo male e a urlargli, fino a che stanotte, davanti a tutti,Dalnon ha sbroccato dando adFerruzzi della mitomane ossessionata da lui (come a inizio GF Vip era ossessionata da Luca Salatino). GF Vip 2022,Dalstufo delle insinuazioni diFerruzzi Tutto è cominciato quando, nel mezzo di una discussione tra gieffini che si trovavano in giardino, ...