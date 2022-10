Emma Marrone si racconta in un docufilm su Prime Video

Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea diche racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell'artista, del ...Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea diche racconta sé stessa in prima persona. Un ritratto inedito di, dentro e ...Sbagliata Ascendente Leone è il docufilm dedicato ad Emma, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo, in esclusiva su Prime Video dal 29 novembre. (ANSA) ...Emma Marrone, dopo una visita di controllo la cantante ne ha approfittato per lanciare un messaggio ai giovani, ecco le sue parole ...