Cina-Usa | prove di disgelo Xi | «Disposti a collaborare per stabilità e pace nel mondo»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un segnale diè stato fatto arrivare per via informale dal presidente cinese, Xi Jinping, al presidente Usa, Joe Biden. Xi, infatti, ha inviato all’annuale cena di gala annuale della Commissione nazionale per le relazioni tra Usa e, che si è tenuta al Plaza di New York, un messaggio nel quale sottolineava che «laè disposta a lavorare con gli Usa per il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e per mettere in piedi una cooperazione che vada a beneficio di tutti, trovare il modo giusto per lae gli Stati Uniti di andare d’accordo nella nuova era, il che non solo andrà a beneficio di entrambi i Paesi, ma anche del». Laagli Usa: «Rafforzare comunicazione e cooperazione» Xi, che ha ha anche lodato il lavoro del Comitato per la «crescita delle ...