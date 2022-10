Chiellini | “Napoli spettacolare | c’è un solo problema…”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giorgioha commentato la vittoria delcon i Rangers in Champions League ai microfoni di Sky. Il difensore ora in Mls era ospite nel post partita di-Rangers.ha commentato la quinta vittoria degli azzurri in Champions League, che ha rinforzato ancora di più il primato nel girone A. I partenopei possono guardare con fiducia al primo posto, anche se dovranno giocare la sfida con il Liverpool che segue a tre punti di distanza.la chat segreta inguaia la Juve: “Ragazzi tranquilli che firmo…”nel post partita di-Rangers ha fatto i complimenti alla squadra di Spalletti: “Giocano veramente benissimo. Si vede la mano dell’allenatore, ma tutti sono consapevoli di cosa fanno in campo, sia chi gioca dall’inizio, sia chi ...

Sky Sport

Dopo la vittoria delcontro i Rangers,ha fatto i complimenti a Spalletti per la crescita del coreano: 'Kim mi ha sorpreso non solo per l'attenzione che ha, ma anche per la personalità e per l'energia che ...... a dieci punti dalla capolista, come note a margine di una stagione invece positiva e ... Danilo, Bremer, Bonucci, Gatti, Rugani, De Sciglio (considerato destro naturale) e, partito, ... Napoli-Rangers, Spalletti a Chiellini: "Hai visto Kim È un 'animale'...". VIDEO Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo la vittoria del Napoli contro i Rangers, Chiellini ha fatto i complimenti a Spalletti per la crescita del coreano: "Kim mi ha sorpreso non solo per l’attenzione che ha, ma anche per la personalit ...