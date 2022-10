Cassano su Allegri | “Cosa aspetta la Juventus ad esonerarlo?”

Antonioha affidato ad Instagram il commento sulla situazione della Juventus:sulla Juventus Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAntonioha parlato della Juventus dopo il ko contro il Benfica : 'Hanno fatto un disastro, sul 4 - ... Non so più come descrivere, cerca solo alibi e non riesce a far fare alla sua ...In un video pubblicato su Instagram, l'ex calciatore Antonio Cassano si è scagliato ancora una volta contro l'allenatore della Juventus.L'ex calciatore Antonio Cassano ha affidato ad Instagram il commento sulla situazione della Juventus dopo il ko contro il Benfica ...