La Gazzetta dello Sport

L'ha convocata e tenuta questa mattina il presidente bianconero Andreaall'Allianz Stadium, nelle sale dell'impianto a pochi passi dal quartier generale juventino della Continassa, per ...Il messaggio del presidenteIn questo modoha voluto spiegare come la società sia unita e, pronta a difendersi. Un messaggio per rasserenare tutta la Juventus e ribadire che ... Agnelli compatta la Juve: riunione allo Stadium con i dipendenti per rassicurarli sull’inchiesta Ospite di Pressing Lunedì sui canali Mediaset, Francesco Oppini ha parlato dell'intervento di Agnelli che sembra aver scosso la squadra dopo la brutta sconfitta subita in ...Oppini: «Agnelli grande uomo, ma i problemi della Juve restano». Il tifoso fa il punto sui bianconeri dopo il derby ...