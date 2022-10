Un algoritmo è in grado di prevedere come verrà percepita una notizia dai lettori

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un gruppo di ricerca dell’Università di Groningen, nei Paesi Bassi, in collaborazione con l’Università di Pavia, ha sviluppato unindil’effetto che la scelta delle parole di un testo scritto può avere su un lettore, determinandone il punto di vista sull’argomento affrontato. Il gruppo di ricerca è stato guidato dalla professoressa italiana di Linguistica Computazionale e Società Malvina Nissim. Il lavoro prodotto dal gruppo di ricerca si intitola Dead or Murdered? Predicting Responsibility Perception in Femicide News Reports e prendeesempio le notizie pubblicate sulle testate giornalistiche riportano casi di femminicidio. In questo caso, usare il termine “morta” è diverso da usare il termine “uccisa” e questa scelta può orientare in modi diversi la percezione del lettore ...