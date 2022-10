UE-ASEAN | storico accordo per collegare 1 | 1 miliardi di persone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Negli ultimi trent’anni, l’Unione europea ha creato l’esempio più grande e di maggior successo al mondo di integrazione del mercato regionale e liberalizzazione del trasporto aereo. Il mercato unico del trasporto aereo dell’UE è stato sviluppato attraverso cambiamenti radicali nel panorama economico e normativo a beneficio dei consumatori e delle imprese. La creazione del mercato unico dell’aviazione nell’UE ha avuto ripercussioni anche sulle relazioni esterne dell’UE in materia. Relazioni internazionali più strette non solo hanno consentito e consentiranno l’accesso a nuovi mercati, ma anche permetteranno all’UE di garantire elevati standard di sicurezza nel trasporto aereo internazionale e di lavorare più efficacemente con gli altri per affrontare l’impatto del trasporto aereo sull’ambiente e salvaguardare una concorrenza leale in un contesto sempre più globalizzato e ...

L'Associazione delle Nazioni del Sud - est asiatico, o, è stata istituita l'8 agosto 1967 a Bangkok, in Thailandia, con la firma della Dichiarazione( Dichiarazione di Bangkok) da parte ...La tempistica e' complicata; tuttavia, da un punto di vista, l'opportunita' appare chiara. I fondamentali economici dell'(Associazione delle Nazioni del Sud - est asiatico) sono molto ... Aviazione, storico accordo tra UE e ASEAN per collegare 1,1 miliardi di persone Lo scenario per i mercati azionari globali rimane cupo, con l'aumento dell'inflazione che ha portato a forti rialzi dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, la crisi energetica, la ...