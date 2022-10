Tris di vittorie per U18 | U16 e U15 biancazzurre

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) En-plein di successi per le formazioni del Settore Giovanile biancazzurro che nell’ultimo weekend hanno ottenuto soltantonei rispettivi campionati. L’Under 18 di mister Massimo Pedriali si è imposta per 3-1 sul Cagliari in una sfida decisa, neanche a dirlo, negli ultimissimi minuti di gioco. Dopo il vantaggio iniziale di Franzoni a metà primo tempo, che approfitta di un errore della difesa avversaria, i rossoblù pareggiano i conti al quarto d’ora della ripresa con il gol su rigore di Achour. In piena “Zona Cesarini” arrivano poi le due reti che decidono il match: al 91’ è ancora Franzoni ad andare a segno con una conclusione al volo da dentro l’area di rigore, mentre al 93’ ci pensa Pisasale a chiudere definitivamente i conti finalizzando un rapido contropiede biancazzurro. Tre punti pesantissimi per l’Under 18 biancazzurra, che vola così al comando del ...

