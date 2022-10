Tomà – Roma

Molise Network

L'ultima relazione dell'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali, Acos2022, lo ribadisce: aè un problema persino morire. Emerge un trend del 43% in più relativo al fenomeno dei cari estinti portati altrove per il riposo eterno. Vale a dire che i romani alla fine preferiscono o sono ...È uno scenario multiforme eppure costante quello della delinquenza e della microcriminalità negli angoli del centro storico dianche a fronte di un ritorno - in massa - dei turisti. E a ... SANITA’ – Pos, Toma incalzato dalla tempesta delle contestazioni chiede a Roma un tavolo politico a tema