La Gazzetta dello Sport

Dal podio Mondiale con la Polonia alla caccia al trofeo con Perugia. Kamilè abituato alla pressione e l'ha dimostrato in queste prime quattro partite diventando subito uno dei migliori al servizio di Anastasi. Non ha deluso le attese lo schiacciatore polacco ...Anastasi tiene a riposo Leon ePlotnytskyi che esalta il pubblico con giocate deliziose e si ... l'opposto Rychlicki (best scorer del match con 16 punti), lo schiacciatore(10 punti con ... Semeniuk lancia Perugia: "Zero pressioni, vogliamo vincere tutto" di Daniele SborzacchiContinua a volare la corazzata Sir Volley Perugia, abile a piegare anche la resistenza dell'ostica Verona per la terza vittoria consecutiva in Superlega. Un 3-0 perentorio per i r ...