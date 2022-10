Inzaghi sorride | un titolare pronto a tornare in campo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A poche ore dal fischio d’inizio della fondamentale sfida di contro il Viktoria Plzen con in palio la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per Simonearrivano altre buone notizie dall’infermeria. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano “Tuttosport” infatti, Marcelo Brozovic sarebbea rientrare, quantomeno nella lista dei convocati, nella sfida di sabato sera a San Siro contro la Sampdoria dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic. InterBrozovic Il regista nerazzurro è indisponibile da ormai oltre un mese, quando dovette fermarsi per infortunio con la maglia della Croazia durante la sosta alla fine del mese di settembre. La scorsa stagione l’assenza del n°77 si rivelò uno dei maggiori problemi per la formazione nerazzurra, che registrò grossi problemi a livello di gioco e ...

Inter Dipendenza

Sarà in panchina mercoledì contro il Viktoria Plzenvenerdì ha detto che era 'molto probabile' e, se non ci saranno controindicazioni, l'ex Chelsea si fermerà a 12 incontri saltati per ...l'Inter, alla terza gioia di fila in campionato e per una notte quinta, in compagnia di ... "Vogliamo giocarci il campionato nonostante il ritardo in graduatoria - sentenzia Simone- e l'... Inzaghi sorride a metà: un big rientra, ma un altro non ce la fa Inzaghi può sorridere a metà in vista del match di domani che vedrà i suoi uomini affrontare il Viktoria Plzen nella gara decisiva ...Allenamento Inter: prosegue il recupero di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic in vista della Sampdoria Proseguono gli allenamenti in casa Inter per preparare al meglio le gare contro Viktoria Plzen e Sa ...