Il caso Matzneff e la Francia in procinto di diventare un po’ fascista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Al direttore - Molti anni fa un maturo pedofilo e poeta, pedofilo e poeta come altri nella lunga storia e vita della letteratura e della cultura, ma speciale per tatto e sensibilità contemporanei, ha educato all’amore, al sesso e alla letteratura una quattordicenne vivace, e lo fece senza scandalo in una società consenziente, a partire dalla famiglia e dal giro alto di lei, borghese parigina. Questo pedofilo e poeta, di nome Gabriel, ha scritto una quantità illustre di romanzi e diari e cronache culturali pubblicati dai grandi editori e giornali francesi. In essi, oltre al resto, il suo eterno racconto del proprio vizio assurdo, l’amore per le minori (e i minori) di sedici anni, amore vero, con rotture riconciliazioni scambi carnalità educazione reciproca paideia, e all’occasione mercificazione dell’amore. Tre anni fa una ormai matura dirigente editoriale, ...