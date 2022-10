Ghirelli | con Messina - Monterosi via ai match alle 12

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Giocando12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette, e inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un'opportunità, ...

... dopo la partita 'Della Gentilezza' di domenica scorsa - dice ancora- , ha aderito alla ... La partita terminerà alle ore 13:45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgeretutta la ...... dopo quelli di Luca Massari, di Alfredo Famoso, di Gino, di Antonio Dodaro. Tutti morti ... 'Sono da ricordare tutti per nome, perché non erano dei 'tassisti', erano delle persone,le loro ...Dalle colonne de Il Mattino il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato a parlare dalle colonne de Il Mattino delle gare da disputare alle 12.30 contro il 'caro energia'. "Un primo obiet ...“Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, d ...