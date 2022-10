Buon compleanno Genoa

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il 7 settembre 1893, in quel di Via Palestro 10, i facoltosi inglesi alla ricerca di uno svago fondarono il, quello che poi sarebbe stato soprannominato “Il Grifone”, con l’intento di dare concretezza alla voglia di impegnare le giornate con qualcosa di diverso. “Attività ludiche” sosteneva il patron Sir Charles Alfred Payton, supportato dal primo presidente nella storia del sodalizio, Charles De Grave Sells. I primi anni di attività, com’era inevitabile che fosse, servirono per inserirsi nel tessuto sociale di una città fumante per ingegno e dinamismo, così come per capire la bontà di determinate attività e la necessità di aprire i propri orizzonti a soci italiani, inizialmente esclusi. La situazione cambiò nel 1897, A distanza di poco tempo dalla prima amichevole documentata nella storia del calcio italiano, quella tra ile una ...