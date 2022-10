Bari | voto di scambio mafioso | arrestata consigliera comunale - Cronaca - quotidiano net

L'operazione, coordinata dalla Dda, ha portato in carcere 17 persone e altre 2 ai domiciliari. Le ...Dalle prime luci dell'alba, tra, Palermo e Taranto, sono in corso arresti nei confronti di 19 soggetti (17 in carcere e 2 agli ... Il reato èdi scambio politico - mafioso, estorsione, ...Si contestano, a vario titolo, anche i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini che stamani hanno portato all'arresto di 19 persone tra le province di Bari, T ...Foggia, 26 ottobre 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) - Dalle prime luci dell’alba, tra Bari, Palermo e Taranto, sono in corso arresti nei confronti di 19 soggetti (17 in carcere e 2 agli arresti dom ...